Elektrisch vliegen snel dichterbij: 20 passagiers is de max

De Miniliner van de Sloveense fabrikant Pipistrel, een elektrisch vliegtuig op waterstof voor 20 passagiers dat in 2028 in de lucht moet zijn. Ⓒ Pipistrel

EINDHOVEN - Elektrisch vliegen komt snel dichterbij, nu batterijen steeds krachtiger en ontwerpen geavanceerder worden. „Rond 2030 vliegen we in Europa direct tussen een paar duizend kleine luchthavens. Schoon, stiller en zonder wachttijden, in vliegtuigen van twintig passagiers met één piloot.”