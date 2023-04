Douane vindt 656 kilo cocaïne tussen bananen in haven Vlissingen

De lading was afkomstig uit Ecuador en was onderweg naar een bedrijf in Duitsland. Volgens het OM heeft dat bedrijf vermoedelijk niks met de drugssmokkel te maken.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoekt de vondst. De cocaïne is inmiddels vernietigd.