Begrotingstekort Amsterdam door corona minstens €275 miljoen

De nadelige effecten op de langere termijn kunnen nog verder oplopen indien gemeenten in Nederland weer gekort worden op de uitkering van het gemeentefonds zoals na de financiële crisis in 2008, zo voorspelt de hoofdstedelijke wethouder. Toen daalde het gemeentefonds in een paar jaar fors. Hij stelt dat in 2020 al de algemene reserve van de hoofdstad tekort schiet om de financiële klappen op te vangen.

„Om na 2020 tot een sluitende begroting te komen zullen er dus fundamentele keuzes moeten worden gemaakt”, schrijft Everhardt. Hij voorspelt in het gunstigste scenario dit jaar 100 miljoen euro minder aan toeristenbelasting te kunnen innen, 75 miljoen minder parkeerinkomsten, 50 miljoen minder dividend van deelnemingen te krijgen en 50 miljoen te verliezen aan oplopende kosten en extra uitgaven als gevolg van de crisis. Daarnaast lopen voor zorg, jeugd, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning de uitgaven op en zijn er extra uitgaven voor de coronacrisisbeheersing. Dit resulteert voor 2020 al in een begrotingstekort van minstens 275 miljoen.

Recessie

Als de maatregelen langer duren, zullen de begrotingstekorten verder oplopen tot een bedrag van 360 miljoen euro. Hij waarschuwt bovendien voor een recessie. „De gevolgen van de coronacrisis kunnen leiden tot een recessie die de gemeente blijft raken. Met de verwachting dat er wel weer meer mobiliteit mogelijk is en zaken weer open kunnen zal het toch langer duren voordat alles weer op het oude niveau komt. Dit kan resulteren in een begrotingstekort van € 165 miljoen per jaar (na 2020).”

Daarnaast hangt er voor alle Nederlandse gemeenten nog een extra risico in de lucht, zo waarschuwt Everhardt. Als de landelijke overheid gaat bezuinigingen op het gemeentefonds, betekent dat voor alle gemeenten minder inkomsten vanuit het Rijk. „Mocht de uitkering van het gemeentefonds toch gekort worden met bijvoorbeeld 10 procent, dan betekent dat voor Amsterdam een extra begrotingstekort van € 225 miljoen per jaar bovenop de impact van de scenario’s.”

Klap van minstens 1,6 miljard

Amsterdam en omliggende gemeenten worden financieel relatief gezien extra hard geraakt door de coronacrisis vanwege de vele horeca, musea, muziekpodia, luchthaven Schiphol, het wegvallen van het toerisme en afgelaste evenementen. De eerste ramingen van hoofdstedelijke rekenmeesters gaan uit van een klap voor de lokale economie (in en om Amsterdam) van minstens 1,6 miljard euro per maand zolang de coronacrisis voortduurt.