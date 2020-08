Grote vis springt in boot, visser komt om

Bij de stad Darwin kwam een visser om toen een grote vis de boot in sprong. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm

DARWIN - Een 56-jarige visser is op zee bij Australische stad Darwin omgekomen toen een grote vis met een sprong in de vissersboot terechtkwam. De politie in Darwin meldde dat het slachtoffer met familie en vrienden de zee op was gegaan om een dagje te vissen.