’Huisartsen sturen boze brief naar minister over nieuwe prikronde’

De mail is gedeeld in Facebookgroepen met in totaal een paar duizend leden, met het verzoek die te verspreiden onder collega’s en door te sturen naar de minister. Er is enorm veel animo voor de actie, vertelt huisarts en mede-initiatiefnemer Nico Terpstra. „Van alle kanten trekken er nu artsen aan de bel. Wij willen dat de mailbox van het ministerie van Volksgezondheid verstopt raakt met boze huisartsen.”

Want zij werden twee weken geleden onaangenaam verrast door een brief van minister Kuipers dat het RIVM vanaf half september als eerste de griepprikgroep zal uitnodigen voor de Covid-19-herhaalprik. De lijst met de juiste mensen moet komen van de huisartsen. Kuipers schrijft: „De huisartsen hebben zich gecommitteerd tot het maken van een selectie van de griepprikgroep jonger dan 60 jaar.”