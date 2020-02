Mysterieus fotoalbum kringloopwinkel: onbekende vrouw poseert met wereldsterren

De kringloopwinkel vermoedt dat de unieke verzameling foto’s per abuis is ingeleverd, tezamen met wat kleren en spullen voor in huis. Het album heeft volgens het Nieuwsblad een ’romantische bloemenkaft’ en wordt niet te koop aangeboden. De tweedehandswinkel probeert de oorspronkelijke eigenaar via sociale media of het nieuws te pakken te krijgen.

Op de foto met de wereldberoemde filmregisseur Steven Spielberg, maar wie is de vrouw naast hem? Ⓒ Nieuwsblad

Medewerker Kris zag dat op alle foto’s in het boek dezelfde vrouw staat. Ze poseert met grote Hollywoodsterren uit de jaren negentig, onder wie Bruce Willis, Will Smith, Nicole Kidman, Denzel Washington, Johnny Depp, John Travolta, Julia Roberts, de onlangs overleden Kirk Douglas, Jack Nicholson, Anthony Hopkins en ga zo maar door.

Geen rode loper

„Het boek bevat een tweehonderdtal foto’s. Op de achterkant staat een precieze datum geschreven. Het zijn geen foto’s op de rode loper of op massa-evenementen”, zegt directeur Koen Goemans tegen de Belgische krant. „Het lijkt erop dat de sterren echt tijd hebben gemaakt om met de vrouw op de foto te gaan. Ze staan er heel gemoedelijk op. We gokken dat de vrouw op alle foto’s op dat moment tussen de 55 en 65 jaar was.”

De mysterieuze vrouw op de plaat met Johnny Depp en Julia Roberts. Ⓒ Nieuwsblad

Het gaat om een goedgeklede dame, die op de foto’s mooie juwelen draagt en het blonde haar netjes heeft opgemaakt. Mogelijk is ze al overleden en is het album daardoor bij de kringloopwinkel terechtgekomen. „Mogelijk per ongeluk, want de vrouw moet enorm veel moeite hebben gedaan om met al die vedetten te poseren. Voor haar kinderen of kleinkinderen – als ze die heeft – zal dat toch een waarde hebben als herinnering?”