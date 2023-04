AIVD: honderdduizend Nederlanders geloven dat land wordt geregeerd door ’kwaadaardige elite’

Nederland heeft een grimmig jaar achter de rug, schrijft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in haar verslag over 2022, waarin de Russische inval in Oekraïne ook in Nederland doordreunde en ’haat, antisemitisme en complottheorieën voortwoekerde’. Opnieuw groeide het wantrouwen tegen overheid, media, rechtspraak en wetenschap. De AIVD noemt dat anti-institutioneel extremisme. Veel aanhangers geloven dat Nederland bestuurd wordt door een sinistere macht achter de schermen die het volk wil onderdrukken, ’omvolken’ of uitroeien.

„De AIVD schat in dat dit narratief over een ’kwaadaardige elite’ op dit moment het populairste extremistische narratief is. Het precieze aantal is niet met zekerheid vast te stellen, maar de AIVD schat dat waarschijnlijk meer dan honderdduizend personen er in meer of mindere mate in geloven. De aanhangers van het narratief zeggen dan ook in bezet gebied te leven, en in oorlog te zijn met de elite. Personen die deel uitmaken van de elite moeten worden gearresteerd, berecht in tribunalen en volgens sommigen ter dood worden gebracht.”

Woordkeuze

De groeiende populariteit van deze theorie is ook op lange termijn gevaarlijk, schrijft de dienst. Aanhangers zijn geneigd om geweld te gaan gebruiken of goedpraten. Tot nu toe vallen de gewelddadige uitwassen mee. „ Maar ze leveren wel het frame dat er een ’elite’ is die de vijand is, waarmee aanhangers in ’oorlog’ zijn. Door de woordkeuze van sommige aanjagers ontstaat er bewust ambiguïteit die bij aanhangers tot gewelddadig handelen kan leiden.”

De grootste dreiging komt nog steeds uit de hoek van de radicale islam. De AIVD ziet de kans op terroristische aanslagen toenemen omdat terreurbeweging IS zich - ondanks dat er twee keer een nieuwe kalief werd uitgeschakeld - enigszins herpakt. Vooral in de tweede helft van afgelopen jaar zag de dienst een toename van inlichtingen over aanslagplannen en mogelijke operatives van IS. „De overgrote meerderheid van meldingen en leads die de AIVD krijgt, gaat nog altijd over mogelijk jihadisme.”

Marxisme en anarchisme

De dreiging komt vooral van netwerken die worden aangestuurd door IS-structuren in Afghanistan. De jihadistische beweging in Nederland leeft niet op, maar bestaat nog steeds uit zo’n vijfhonderd personen waar nog steeds dreiging van uitgaat. In december haalde de politie een 20-jarige Syriër uit zijn huis in het Limburgse Stein. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

Ook op links rommelt het, al is de onmiddellijke dreiging voor Nederland minder. Opvallend is de toename van belangstelling voor marxisme en anarchisme van jongeren uit grote steden, vooral vrouwen. Dat vrouwen zich aangetrokken voelen tot radicale linkse thema’s is volgens de dienst verklaarbaar doordat het feminisme aandacht geeft aan het anarchisme, een stroming die geen gezag accepteert. „Terwijl bij veel rechts-extremisten blanke masculiniteit een belangrijk thema is, houdt een deel van de linkse actiescene zich bezig met de strijd tegen wat ze het patriarchaat noemen – de positie van de witte man.”

Opstand

De AIVD waarschuwt voor de opkomst van een zogenoemd ’insurrectioneel netwerk’ van anarchisten. Die groep bestaat nu uit hooguit enkele tientallen aanhangers. Zij hebben belangstelling voor een doorlopende opstand tegen het systeem, waarbij ze belangstelling hebben voor ondergrondse, militante, illegale en soms gewelddadige acties. In Nederland valt de geweldsbereidheid tot nu toe mee, maar in het buitenland zijn deze netwerken veel radicaler. „Insurrectionele netwerken hebben in het afgelopen decennium in diverse Europese landen bomaanslagen, brandstichtingen en bankovervallen gepleegd.”

Extinction Rebellion

Thema’s voor anarchisten zijn streng vreemdelingenbeleid en het afgrendelen van de Europese buitengrenzen door Frontex, op dit moment geleid door een Nederlander. Ook duiken links-extremisten op wat zij zien als buitensporig geweld door de politie, de wooncrisis en de opkomst van rechts-extremisme. Ook klimaatverandering is een belangrijk onderwerp. Anarchisten zetten zich af tegen groepen als Extinction Rebellion, die binnen de grenzen van burgerlijke ongehoorzaamheid blijven. Anarchisten zijn volgens de geheime dienst bereid om verder te gaan.

De inlichtingen- en veiligheidsdienst probeert dreigingen uit al deze hoeken in de gaten te houden, maar loopt daarbij tegen de grenzen van de wet en het toezicht op. Zo moest de dienst vorig jaar vijf grote datasets vernietigen op last van de toezichtcommissie CTIVD. Het ging om zogenoemde ’bulkdatasets’ van internetverkeer, afgetapt van de kabel. „Bulkdatasets zijn van grote operationele waarde, en ze zijn noodzakelijk voor de goede taakuitvoering van de diensten. Ze helpen in het bijzonder nog ongekende dreigingen te onderkennen en identificeren. Vooral dreigingen uit het buitenland. Het moeten vernietigen van een aantal van deze sets betekende een terugslag voor een aantal onderzoeken, gericht op buitenlandse dreigingen.”