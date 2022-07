Premium Het beste van De Telegraaf

Pool noemt Taghi meermalen Brisante verklaring nieuwe getuige: ’De Vries was vijand van chef’

Door Saskia Belleman en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - De nieuwe getuige ’5089’ in de strafzaak rond de moord op Peter R. de Vries hoorde al in april 2021 dat er gejaagd werd op een journalist. Het ging om een ’vijand van de chef’. De Poolse man noemt in verklaringen meermalen Ridouan Taghi in dit verband.