Bewoners woningen ingezakte daken Heesch mogelijk snel weer thuis

Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. De zeven rijtjeswoningen werden afgelopen zaterdag in allerijl ontruimd toen het dak deels inzakte. Het gaat om scharnierdaken die in 2005 op de nieuwbouwwoningen werden geplaatst. Volgens de aannemer die de daken plaatste, worden scharnierdaken op heel veel nieuwbouwprojecten in Nederland aangebracht.

Uit onderzoek door een constructeur in opdracht van de gemeente bleek maandag dat de bevestigingsconstructie van de kap ondeugdelijk was. Wie daar verantwoordelijk voor is, wordt nog uitgezocht.