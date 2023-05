Premium Het beste van De Telegraaf

Verdwenen pup Toby bruin geverfd teruggevonden: ’Dit hadden ze nog nooit meegemaakt’

Door Natascha Corbeek Kopieer naar clipboard

Wesley Ramakers met zijn pup Toby, die eigenlijk helemaal blond is, maar nu grotendeels bruin geverfd. Ⓒ Annemiek Mommers

Limbricht/Posterholt - Een raar verhaal, maar „wel zo gebeurd.” Wesley Ramakers (27) uit het Limburgse Limbricht raakt zijn blonde boomerpup Toby kwijt bij kennissen in Posterholt en krijgt hem twee weken later als door een wonder terug, maar dan bruin geverfd. Het asiel spreekt over een labradoodle. Was Toby nu gestolen en bijna verhandeld als een dure rashond?