Waarom starten verkeerszaken pas zo laat?

Binnenland

Twee jaar cel voor drankrijder Mick F.: ouders omgekomen Roshita (28) woest

De ouders van de vorig jaar doodgereden Roshita (’Roos’) Borgsteede uit Purmerend (28) zijn „verbijsterd en woedend” over de in hun ogen veel te lage celstraf waartoe drankrijder Mick F. (21) donderdag is veroordeeld. Hij kreeg van de rechtbank in Haarlem een celstraf opgelegd van twee jaar, waarvan...