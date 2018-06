1,2 miljoen mensen kijken in vogelnesten

„Het meest opvallende dit jaar was dat we voor het eerst 24 uur lang bosuilen konden volgen. We hebben hierdoor veel nieuwe kennis kunnen opdoen”, zegt een woordvoerder. Ook zagen kijkers wekenlang hoe een concurrerend slechtvalk-mannetje het mannetje van de valken uit het nest verjaagde. „Een van die mannetjes maakte het moeder valk extra lastig de eieren uit te broeden door haar prooien af te pakken”, aldus de Vogelbescherming.

De camera's werden in februari in de nesten van negen soorten vogels geplaatst. Sindsdien keken 1,2 miljoen bezoekers op de website www.beleefdelente.nl. Voor vogelliefhebbers blijven de clips op de website nog te zien.