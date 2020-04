Nieuwe richtlijn voor thuiszorg

In deze nieuwe richtlijn wordt duidelijk gemaakt wat er nog allemaal mogelijk is en welke bescherming daarbij noodzakelijk is. „Mensen gaan minder naar de huisarts, het maakt ze angstig”, ziet minister De Jonge (Volksgezondheid). „Bovendien zijn ze terughoudend om gebruik te maken van wijkverpleging.”

Volgens de CDA-bewindsman moet angst voor het virus niet leiden tot het ontlopen van zorg die wellicht broodnodig is. „Je kunt wel degelijk een wijkverpleegkundige ontvangen, als je je maar aan de voorschriften houdt. Het is juist goed als mensen gebruik maken van zorg die ze nodig hebben.”

Om dat te verduidelijken komt het kabinet vandaag met richtlijnen die duidelijk moeten maken wat er nog allemaal kan. „Onder deze voorwaarden kunnen mensen bijvoorbeeld wel degelijk de thuiszorg of wijkverpleegkundigen ontvangen. Dan hebben we het over algemene hygiëne en beschermingsmiddelen bij sommige zorghandelingen.” Zo zijn bij sommige van die handelingen mondkapjes nodig.

Volgens De Jonge ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij mensen die een beroep doen op de zorg. De zorgverleners zelf zijn op de hoogte van de richtlijn, vertelt hij. Als zorg door coronadrukte even niet beschikbaar is zijn er volgens de minister alternatieven. „Maak gebruik van zorg die je nodig hebt. Als ze dat even niet kunnen leveren, ga in overleg. Terugvallen op mantelzorg kan dan een onderdeel zijn.”