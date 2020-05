Ook Moskou gaat burgers massaal testen

Bij de eerste uitrol worden om de paar dagen ongeveer 70.000 bloedanalysetests aangeboden, zei Sobjanin.

In Rusland zijn tot nog toe 252.245 besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Tot dusver zijn er volgens de autoriteiten ruim 2300 mensen in Rusland aan bezweken. Het virus verspreidde zich vooral in Moskou.

