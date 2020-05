Voordeur huis Silvolde door onbekende in brand gestoken

Foto ter illustratie Ⓒ ANP XTRA

SILVOLDE - Bij een huis in Silvolde is in de nacht van woensdag op donderdag brand gesticht. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond de voordeur en overkapping in brand. De bewoners van het pand aan de Prins Bernhardstraat in het Gelderse dorp bleven ongedeerd.