Turkse justitie onderzoekt oppositieleider

Tientallen mensen kwamen vorig jaar om het leven bij rellen in het zuidoosten van Turkije. Die braken uit toen Koerden demonstreerden. Ze waren boos, omdat Turkije weigerde de Koerden in de belegerde Syrische grensstad Kobani te helpen. De Koerden werden aangevallen door Islamitische Staat.

Het onderzoek komt op een opvallend moment. Na een paar bloedige terreuraanslagen opende Turkije vorige week de aanval op Islamitische Staat in Syrië, maar ook op de Koerdische beweging PKK in het noorden van Irak. Demirtas is fel tegen de operatie en zegt dat die gericht is tegen de Koerden. De Turkse regering beschuldigt Demirtas van banden met de PKK.