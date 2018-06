Man met mes wil Paleis van Justitie binnen

Volgens de politie had de messendrager geen kwaad in de zin. ,,Hij had een afspraak op het Paleis van Justitie en heeft zich helemaal niet gerealiseerd dat hij dat mes bij zich had', zegt een woordvoerder tegen Omroep West. ,,Hij was dan ook niets met het mes van plan. Het was gewoon een vergissing."

Dat laat onverlet dat de man zijn afspraak moest laten schieten en mee moest naar het politiebureau. Het mes is in beslag genomen.