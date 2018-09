Justitie in beroep in alle zaken Valkenburg

In de Valkenburgse zedenzaak gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen alle uitspraken. Donderdag en afgelopen week kregen in totaal 21 mannen een celstraf van een dag opgelegd en taakstraffen variërend van 120 tot 240 uur, omdat ze betaalde seks hebben gehad met een toen zestienjarig meisje. Twee mannen kregen vijf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk en een man kreeg zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Twee mannen werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.