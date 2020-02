Ophokplicht voor pluimvee om vogelgriep

De ophokplicht voor commercieel gehouden vogels gaat vannacht in en duurt in ieder geval vier weken. Daarna bekijken experts of het nodig is om kippen en ander gevogelte langer binnen te houden.

Er is eerder een uitbraak geweest van vogelgriep in Duitsland, maar vanwege een recente besmetting bij een hobbyboer in het westelijke deel van ons buurland gaan nu alle alarmbellen af. Het ministerie van Landbouw stelt dat de kans op introductie van het virus vanuit besmette wilde vogels op een Nederlands pluimveebedrijf nu groter wordt ingeschat.

Er zijn eerder al speciale hygiënemaatregelen ingevoerd om een uitbraak van de voor vogels zeer besmettelijke ziekte te voorkomen.

De pluimveesector vraagt al langer om een ophokplicht. „Ik ben hier dan ook heel blij mee”, reageert voorzitter Gert-Jan Oplaat van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie. „Het is nu hopen en bidden dat we niet te laat zijn. Het vogelgriepvirus kwam steeds dichterbij.”

Deze winter werden al eerder kippen en kalkoenen ziek in Polen, Tsjechië, Oekraïne en Duitsland. Wilde vogels kunnen het virus exporteren door besmet mest achter te laten in weilanden waar kippen en kalkoenen rondscharrelen.