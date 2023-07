Oma doodgeschoten Franse tiener roept na rellen op tot kalmte: ’Stop hiermee’

De minderjarige zonder rijbewijs van Algerijnse afkomst werd neergeschoten door een agent toen hij wegreed bij een verkeerscontrole. In de dagen daarna ontstonden hevige onlusten in verschillende Franse steden, vooral ’s nachts. De veelal jonge betogers beschuldigen de politie van racisme. De gemiddelde leeftijd van de vele honderden arrestanten is 17, zei minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin vrijdag.

Grootmoeder Nadia toonde wel begrip voor de woede van de betogers. „We willen dat deze jongeren met rust gelaten worden (door de politie)”, zei ze. „Nahel is dood. Mijn dochter had maar één kind, nu heeft ze geen leven meer. Zo hebben ze ervoor gezorgd dat ik mijn dochter en mijn kleinzoon verloor.”

Nadia zei „geschokt” te zijn door de geldinzamelingsactie die online is opgezet ten gunste van de 38-jarige politieagent die het fatale schot op haar kleinkind loste en die daar nu om vervolgd wordt door justitie. Met de inzamelingsactie is tot zondagmiddag al 545.000 euro opgehaald. „Hij had hem ook in een been of arm kunnen schieten. Deze man moet boeten, net als de mensen die nu de wet overtreden en politieagenten in elkaar slaan.”

De Franse president Emmanuel Macron zou dit weekend een staatsbezoek brengen aan Duitsland, maar heeft dat vanwege de onrust in zijn land afgezegd.