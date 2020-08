Tranen in Beiroet om uitspraak in Leidschendam: schuldige van moord op Hariri gevonden!

Het Tribunaal is gevestigd in Leidschendam. Rechter David Re las een samenvatting van een 2600 pagina’s tellende beslissing voor en zei dat Salim Ayyash schuldig was bevonden aan moord en een terroristische aanslag had gepleegd op Hariri en 21 anderen.

Nabestaanden reageerden in Beiroet gelaten maar geëmotioneerd op de uitspraak, met onder meer de zus van de voormalig premier, die in tranen uitbarstte. De grote vraag is wat er na de uitspraak wezenlijk verandert. Elf jaar geleden werd het opgericht, we zijn ruim een half miljard euro verder. En Salim Jamil Ayyash zal nooit in de cel belanden.

Hezbollah weigert de verdachten namelijk uit te leveren. Van sommigen was niet eens bekend of zij nog in leven zijn. Het viertal verdachten vormde sowieso ’laaghangend fruit’: de opdrachtgevers en financiers van de terreuraanslag blijven buiten schot.

Een demonstrant toont de beeltenis van ex-premier Rafik Hariri, tijdens een eerder protest bij het tribunaal. Ⓒ ANP

Echte gerechtigheid komt er dus niet, zoals dat ook dreigt te gebeuren na de mega-explosie twee weken geleden in Beiroet. Die sloeg een krater van 43 meter diep en een nog grotere kloof tussen volk en politiek.

Moord op Harari

De bom die op Valentijnsdag 2005 in Beiroet afging, en die naast Hariri nog 21 slachtoffers maakte, leidde tot het vertrek, na dertig jaar, van de Syrische troepen uit Libanon. En tot het eerste internationale tribunaal, gefinancierd door Libanon en de internationale gemeenschap.

Het bewijsmateriaal van de aanklagers bestond met name uit telefoongegevens. Een Hezbollah-cel volgde Hariri tot aan diens dood op de voet. De miljardair Hariri, wiens zoon Saad nu weer genoemd als mogelijke premier, speelde als bouwmagnaat een belangrijke rol bij de wederopbouw van Libanon na de burgeroorlog.

Saad Harari, zoon van de vermoorde politicus. Ⓒ REUTERS

Hulp buitenland

Veel van ’zijn’ gebouwen zijn nu weer volledig verwoest door de explosie in de haven van Beiroet. Om die en vele andere panden te herstellen, is geld uit het buitenland nodig. Internationale donors zullen zich echter nogmaals achter de oren krabben of zij geld willen overmaken aan een land dat gedomineerd wordt door een terreurbeweging, waar met deze uitspraak weer de aandacht naartoe zal gaan.

De uitspraak zou eigenlijk eerder deze maand zijn, maar werd uitgesteld vanwege de ramp in Beiroet.