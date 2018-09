Boeken bij reisadviseur

Volgens vakblad Travmagazine zijn er momenteel al meer dan duizend zelfstandige reisadviseurs, terwijl de 1050 traditionele reisbureaus het moeilijk hebben. De schatting is dat er uiteindelijk 800 overblijven. Zelf denk ik daarom dat veel van die reisadviseurs ontslagen bureau-medewerkers zijn, die uit arren moede maar als ZZP-er voor zichzelf beginnen.

Is dat een goede ontwikkeling? Voor deze adviseurs zelf (laat het mij weten!) en voor de klanten? Die krijgen denk ik steeds meer keus. Zelf speuren en boeken via internet, advies vragen bij het reisbureau of geheel en al op maat boeken bij deze reisadviseurs.

Mijn zoons reizen momenteel door Indonesië en hebben zo’n reis geboekt via een adviseur, geheel en al afgestemd op hun wensen. Op sommige plekken hebben ze even een gids, in de meeste plaatsen is dat niet nodig en op weer andere locaties sluiten ze zich tijdelijk aan bij een groep voor een excursie. Vlak voor het vertrek kregen ze een aardig persoonlijk mailtje en bij nood kunnen ze dag en nacht bellen.

Duur? Niet veel meer dan een kant- en klare groepsreis. Daarom vraag ik me af of de reisadviseurs hier een beetje van kunnen leven. Of is het sappelen? Ze krijgen commissie van de reisorganisaties, maar levert dat wel genoeg op?

Volgens de ANVR valt de markt in twee delen uiteen: mensen die precies weten wat ze willen en zelf via internet boeken: en zij die juist méér advies en een bijzondere, gepersonaliseerde reis willen. Wat wilt u?

