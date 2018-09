Zanger discriminerend carnavalslied bedreigd

De Limburger kreeg onder meer te horen dat hij maar ’goed om zich heen moest kijken’ als hij zou meelopen met de optocht.

Omroep Venlo zond afgelopen zaterdag het nummer van Stikkelbroeck uit. Daarin is te horen hoe de zanger ’s lands bekendste transgender Louisa Janssen, bekend van de TLC-serie Onze Transgender Liefde, door de mangel haalt. Zo zingt hij over de kinderwens van Louisa: ’zwanger worden is gemakkelijk, steek hem er maar bij je zelf erin.’

Janssen heeft via Facebook fel uitgehaald naar Stickkelbroeck. Ze noemt het nummer schandalig en discriminerend. Op social media regent het steunbetuigingen aan haar adres. De zanger, die het nummer niet zelf heeft geschreven, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden, maar noemt de bedreigingen ’buiten proportioneel’.