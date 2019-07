Zwangere vrouw zoekt ’Chris’ en spuit buurt vol met graffiti

De zwangere vrouw (36) is inmiddels opgepakt op verdenking van vandalisme, bevestigt de lokale politie. Ze is op borgtocht vrijgelaten.

Buitenwijk Frankston kijkt raar op sinds er op gebouw, muren en in parken teksten opduiken die een dringend beroep doen op ene Chris. Onlangs doken op een Facebookpagina van de buurt foto’s op van de graffiti-teksten. „Kan Chris haar alsjeblieft bellen voordat de hele stad eronder zit?” Het bericht werd duizenden keren gedeeld en 30.000 keer becommentarieerd, maar nog steeds is niet duidelijk waar Chris is.