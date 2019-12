Gratis jassen over reling brug Den Haag

„Iedereen die geen jas kan betalen, mag er eentje meenemen”, zegt Cis Deyl van MIAW.

Deyl vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen in de kerstperiode. „MIAW gaat over het verbinden van kunst en maatschappij. Kunstenaars zijn al delers van binnenuit: zij willen en moeten delen. Je bent pas een kunstenaar als je de kunst verstaat om wat je hier binnen ziet naar buiten te brengen.”

"Er zitten echt mooie exemplaren tussen"

De Haagse kunstenares is erg tevreden over de kwaliteit van de jassen die tot zover zijn binnengekomen. „Er zitten echt mooie exemplaren tussen. Niet alleen jassen voor volwassenen, maar ook voor kinderen.”

Gezond verstand

De actie loopt nog door tot aankomende maandag, de grote ophaaldag zelf. „Iedereen die nog een jas heeft liggen, mag die er gewoon bij hangen. Ik ga uit van gezond verstand bij de mensen en ga niet controleren of personen wel of geen jas kunnen betalen.”

Mocht het gaan regenen, dan kan er een jas of sjaal bij MIAW zelf worden gehaald. „Dan gaan we lekker naar binnen. Als er jassen overblijven, laten we die nog even liggen. Dus als iemand de 24e binnenloopt, is die ook welkom.”

Op maandag 23 december hangen jassen en andere winterbenodigdheden tussen 12.00 en 18.00 uur over de Bibliotheekbrug (tussen de Bilderdijkstraat en de Torenstraat). „Het wordt alleen best lekker weer. Misschien moeten we ook maar een zwembroekeninzameling starten?”, besluit Deyl met een lach.