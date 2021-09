Experts kritisch op bestrijding georganiseerde misdaad: ’Domste plan in de geschiedenis van de politie’

Het zogeheten multidisciplinair interventieteam (MIT) is het paradepaardje van demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en groeit de komende jaren uit tot een team van ongeveer 400 specialisten van onder meer de politie, het OM, Fiod, de douane, en de belastingdienst om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken. In 2023 moet het MIT op volle sterkte zijn.

De wens om extra in te zetten op de strijd tegen georganiseerde misdaad wordt breed gedragen, maar het optuigen van een compleet nieuw team levert ook kritiek op. Experts waren donderdagochtend in de Tweede Kamer om hun zorgen te delen met Kamerleden.

’Domste plan’

Hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut noemt het zelfs ’het domste plan in de geschiedenis van de politie’. „De dienstleidingen wilden het, maar op de werkvloer was men helemaal niet happig. Er is geen enkele garantie dat het een aandeel levert aan de bestrijding of beheersing van zware misdaad.” Fijnaut haalt aan dat het zonder die garantie wel om ’een enorme verandering’ gaat: „Op een zwakke grondslag.”

Vanuit de politie werd vooral benadrukt dat het MIT niet ten koste moet gaan van werk dat al wordt uitgevoerd. „Ik heb professionele zorgen over de invulling”, zegt hoofd landelijke recherche Andy Kraag. „Ik wil er voor waken dat we een nieuwe organisatie naast een succesvol opsporingsapparaat.”

Het risico is volgens hem ’meer bureaucratisering’. „En het verdunnen van cruciale expertise. We hebben nu een goedmijn in bezit met een gerichte aanpak.” Kraag ziet meer in versterken van de huidige organisatie. „We hebben de krachten. Die aanpak moeten we versterken.”

De Rotterdamse hoofdcommissaris Fred Westerbeke vindt het extra budget voor de aanpak van geoorganiseerde misdaad wel te prijzen. „Er is eerder nauwelijks geïnvesteerd, terwijl de geoorganiseerde criminalteit enorm is toegenomen. Het is wel mooi dat er eindelijk wordt geïnvesteerd door dit kabinet. De politie onderschrijft dat samenwerking nodig is.”

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond (ACP) zegt het jammer te vinden dat de MIT-discussie tot op heden gaat over macht, in plaat van over de inhoud. „Voor ons is duidelijk dat als dit vraagstuk niet wordt beslecht de zwaar georganiseerde criminaliteit de lachende derde zal zijn. En de gevolgen hiervan zullen voor onze samenleving in alle opzichten groter en meer zichtbaar worden.”

Luister ook naar een eerder opgenomen speciale aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’ met oorlogsfotograaf en cultureel antropoloog Teun Voeten (59), die de georganiseerde misdaad als geen ander kent:

De Tweede Kamer debatteert op een later moment nog over de aanpak van georganiseerde criminaliteit en het multidisciplinair interventieteam.