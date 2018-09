Vredesmedaille te licht voor militaire missies

Het in 2001 ingestelde kleinood ter beloning van de inzet bij de veelal rustige vredesmissies, moet plaatsmaken voor een nieuwe militaire onderscheiding. De huidige benaming dekt de lading van de tegenwoordige ’ernstmissies’ niet meer, zo concludeert een speciale onderzoekscommissie die door defensieminister Hennis is ingesteld.

„Met het oog op bijvoorbeeld de antipiraterijmissies bij Somalië en de huidige bombardementen van IS-doelen door de F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht in Irak, kun je niet meer spreken van vredesmissies”, zo legt zegsman Klaas Meijer uit. Vooral na de vechtuitzending in Uruzgan, die als vredesoperatie was aangekondigd, werd de naam van de medaille al met gefronste wenkbrauwen bezien.

Naam

Het ministerie van Defensie studeert nog op een nieuwe benaming voor de medailles voor uitgezonden militairen. Deze wordt naar verwachting in september gepresenteerd, zo meldt Meijer. Dit betekent dat de mariniers die nu in Mali actief zijn en de jachtvliegers die nu boven Irak opereren de eersten zullen zijn die de nieuwe decoratie krijgen opgespeld.

De herinneringsmedaille werd veertien jaar geleden ingesteld bij koninklijk besluit door toenmalig koningin Beatrix. De onderscheiding is sindsdien verstrekt aan tienduizenden militairen die terugkeerden van 37 uitzendingen naar onder meer Irak en Afghanistan. Voorwaarde is dat een militair minstens dertig dagen achtereen bij een uitzending betrokken is geweest.

Defensie meldt dat de verzending van het draaginsigne Nobelprijs VN-militairen binnen nu en twee weken begint. Deze onderscheiding is een uitvloeisel van de Nobelprijs voor de Vrede die in 1988 werd toegekend aan alle VN-militairen. Met 9000 deelnemers zijn de voormalige Unifil-militairen die namens ons land in Libanon dienden, de grootste afnemers van het nieuwe insigne waarvoor jarenlang is geijverd.