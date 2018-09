'Waddenhelikopter nu drie keer zo duur'

Dat meldt de Leeuwarder Courant donderdag.

Defensie vliegt tijdelijk met de zware NH90-helikopter als ambulance totdat een civiele partij het vervoer overneemt. De precieze kosten van de NH-90 zijn niet bekend. ,,Het bedrag is voor ons niet relevant. Het is eigenlijk niet te kwantificeren", aldus een woordvoerder.

Van de Australische NH-90 is bekend dat die zo'n 20.000 euro per vlieguur kost. Dat is fors meer dan de 4800 euro per uur die Heliventure en de 6000 euro per uur die de ANWB in hun aanbestedingen voor RAV Fryslân berekenden.

Eerder deze week werd bekend dat de aanbesteding voor de nieuwe Waddenhelikopter is gestaakt na een fout in de procedure. Eigenlijk had er al op 1 juli een civiele partij moeten zijn. Voorlopig neemt Defensie het vervoer waar.