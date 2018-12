'Opmerkingen in Veiligheidsraad beledigend'

Rusland stemde tegen de resolutie voor het oprichten van een VN-tribunaal voor de berechtiging van de daders die vlucht MH17 neerhaalden. In de spreektijd tijdens de vergadering veroordeelden een aantal landen de houding van de Russen.

Tsjoerkin hekelt dat de resolutie is ingediend, nadat Rusland al te kennen had gegeven tegen te stemmen. De partijen die de resolutie steunden „hebben geweigerd in de geest van samenwerking te handelen”. „Ze lieten erover stemmen, terwijl ze wisten dat dit geen positief resultaat zou opleveren.” Volgens Tsjoerkin lijkt het erop dat praktische redenen minder belangrijk waren dan propaganda en politieke redenen.