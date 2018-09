Noorderlicht op een ster

De poollichten op aarde ontstaan wanneer deeltjes van de zon het magnetische veld van de aarde raken en de dampkring binnendringen. Dat veroorzaakt een spectaculaire 'lichtshow' aan de hemel. Die zijn vooral bij de Noordpool en de Zuidpool te zien, maar af en toe bereiken ze Nederland. Zulke 'aurora's' waren ook al gezien op planeten als Mars en Jupiter, maar tot nu toe nog niet buiten ons zonnestelsel.

Het poollicht is nu ontdekt bij een hele kleine ster, LSR J1835+3259 genaamd, een zogeheten bruine dwerg. Dat zijn in feite mislukte sterren. Ze zijn zo klein dat er geen nucleaire reactie op gang komt, dus geven ze geen energie en licht. Mogelijk is het poollicht de vervanger daarvan, zeggen de wetenschappers. Als de ster poollicht heeft, is het volgens hen misschien ook op planeten buiten ons zonnestelsel te vinden.

De aurora op de ster is duizenden keren zo sterk als die op Jupiter, en die is op zijn beurt al duizend keer zo sterk als de poollichten op aarde.