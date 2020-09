Boete voor bedrijven die niet meewerken aan omscholing

Die boete komt er op aandringen van PvdA-fractieleider Asscher. Hij wilde een sanctie voor bedrijven die loonsteun krijgen via de zogeheten NOW-regeling, werknemers ontslaan en vervolgens niks doen om die mensen naar een nieuwe baan te begeleiden. Het was een van de voorwaarden voor de steun van zijn partij aan het derde steunpakket.

Koolmees geeft nu invulling aan die wens. Hij eist van bedrijven aan het looninfuus die om bedrijfseconomische redenen iemand ontslaan, dat ze contact opnemen met het UWV over begeleiding van werk naar werk. Als een bedrijf dat niet heeft gedaan, volgt er een boete van 5 procent van de loonsteun die het bedrijf heeft gekregen.

De boete komt in plaats van de ontslagboete die bedrijven bij het eerste en tweede steunpakket kregen. Daarnaast krijgen bedrijven de ruimte om hun loonsom aan te passen terwijl ze aan het looninfuus liggen. Bijvoorbeeld omdat ze afspraken met het personeel hebben gemaakt over een loonoffer, of omdat ze toch mensen hebben ontslagen. „Op die manier hebben bedrijven en werknemers de gelegenheid zich samen voor te bereiden op de nieuwe economische situatie: niet alle werkgelegenheid kan immers worden behouden”, stelt Koolmees.

Bonus

De minister wijst ook nog op het verbod om bonussen of dividend uit te keren voor bedrijven die gebruik maken van de loonsteun. Bedrijven die de afgelopen maanden gebruik maakten van de NOW-regeling, mochten dat al niet doen. Maar als zij ook volgend jaar nog loonsteun nodig hebben, mogen ze ook over 2021 geen bonussen uitdelen of winst uitkeren aan de aandeelhouders.