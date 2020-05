Piloot ’tekent’ protestboodschap met vliegtuig

Ed Frederick koos met zijn vliegtuig een route van ongeveer een uurtje, die - uitgebeeld op een kaart - de boodschap ’F U’ uitspelde. De pijl aan het einde van de U wees daarbij naar de villa van gouverneur Gretchen Whitmer. Whitmer kondigde deze week een verlenging aan van de lockdownmaatregelen tot 28 mei.

Dat is volkomende onnodig, meent kleine ondernemer Frederick. Omdat de meeste besmettingen in het zuidoosten van de staat rond Detroit hebben plaatsgevonden, is het niet nodig om alle 82 counties op slot te gooien, zegt hij. „Als je er vier sluit, ben je er ook”, zegt Frederick tegen de New York Post.

Hij gelooft dat de lockdown van de Democratische gouverneur vooral politiek is ingegeven: „Whitmer zegt dat het in voor de veiligheid van Michigan is, maar ik denk dat ze haar stemmen wil veiligstellen. In het zuidoosten van de staat wonen immers de meeste Democraten.”