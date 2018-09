Vrijwilligers maken Noordzeekust schoon

Vorig jaar hebben maar liefst zo'n 1500 vrijwilligers in een maand tijd ruim 20.000 kilo troep opgehaald. De stichting hoopt dit jaar op minstens hetzelfde aantal vrijwilligers, zei de woordvoerster.

Na een warme zomerdag ligt het strand doorgaans bezaaid met afval. Van peuken en flessen tot snoeppapiertjes en plastic boterhamzakjes.

Ook afval van schepen belandt op het strand, zoals touwen en netten.

Kleine stukjes plastic vormen de grootste hoeveelheid afval. Maar ook ballonnen met sierlinten zijn zeer vervuilend, weet de organisatie. Als deze rommel niet wordt opgeruimd en in zee terechtkomt, is dat een gevaar voor het leven in zee. Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan een miljoen zeedieren als gevolg van de zogenoemde 'plastic soep'.

De vrijwilligers ruimen de rommel niet alleen op, maar tellen het afval ook met behulp van een speciale app. Op deze manier probeert de stichting de herkomst van het afval te achterhalen en voor de toekomst een oplossing te bedenken voor de afvalberg.