Van uitstel komt afstel

Dit is de verklaring van het SKS bestuur:

Het bestuur van de SKS heeft unaniem besloten dat er op vrijdag 31 juli geen inhaalwedstrijd op de ochtend voorafgaande aan de Slotwedstrijd wordt gehouden. In de routebespreking in Lemmer werd de mogelijkheid geopperd.

De reglementen van de SKS bieden de optie om afgelaste wedstrijden in te halen. Het SKS bestuur staat op het standpunt dat met inhaalwedstrijden op dinsdag en donderdagochtend hierin is voorzien. De discussie aangaande een wedstrijd op de vrijdagochtend is eerder gevoerd in een algemene ledenvergadering waar is besloten dat dit geen optie is.

Doordat de afgelaste wedstrijd niet wordt ingehaald zullen de deelnemers dit jaar een wedstrijd minder varen. Wel mag nog altijd het slechtste resultaat van een wedstrijd worden afgetrokken.