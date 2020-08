Meisje dood bij steekpartij Rotterdam, 16-jarig meisje opgepakt

Het drama speelde zich af rond kwart over acht. Het zou zich binnen in een portiekflat hebben afgespeeld. Volgens de eerste melding ging het om een schietincident, later werd dat veranderd in een steekincident. Wat er zich exact heeft afgespeeld is onduidelijk. Het slachtoffer is nog gereanimeerd door de gealarmeerde hulpdiensten, maar dat mocht niet meer baten.

Ondanks alle hulp, overleed het meisje vrijwel direct aan haar verwondingen. Politiepersoneel ontfermde zich in de woning over de andere aanwezigen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

