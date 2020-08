Rotterdam rouwt om ’na ruzie’ doodgestoken meisje (15)

Het drama speelde zich af rond kwart over acht in een woning in een portiekflat. Agenten waren met andere hulpverleningsinstanties snel ter plekke en begonnen direct met reanimatie. Een traumateam van de traumahelikopter werd ingevlogen om het ambulanceteam te ondersteunen.

Ondanks alle hulp overleed het meisje er plekke. In de woning waren naast het slachtoffer en de verdachte nog een stuk of vier personen binnen. De politie heeft zich over de andere aanwezigen ontfermd.

Ruzie

De dood van het meisje is ingeslagen als een bom. „Het is verschrikkelijk, nog zo’n jong meisje dat nu uit het leven is weggerukt. Wat een drama”, zegt een bewoner.

Een andere wijkbewoner kent het gezin en werd gebeld door vrienden. „Ik dacht, het valt wel mee, er is vaker politie in de buurt. Maar toen hoorde ik dat het over hen ging. Triest om te horen dat het een bekende is. Het is zo’n lief gezin, de moeder is actief op onze school.”

Volgens de man gaat het om een Marokkaans-Nederland gezin met nog twee dochters. „Wij hoorden dat het ging om een ruzie tussen schoolvriendinnen, die ze aan het uitpraten waren. Waarom een van hen een mes pakten.... Geen idee.”

Onderzoek loopt

De identiteit van het slachtoffer is volgens de politie nog niet bekend. Agenten zijn nu bezig om die te achterhalen. Daarnaast is de politie momenteel druk bezig met een onderzoek om te achterhalen wat er zich exact in de woning heeft afgespeeld.

De politie spreekt van „een zeer trieste gebeurtenis” en onderzoekt wat er aan de steekpartij voorafging en wat de relatie is tussen verdachte en slachtoffer.

