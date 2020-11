Syrische terreurverdachte (44) opgepakt in Rijssen

De politie viel dinsdag een woning binnen waar een Syrisch gezin woont. Ⓒ News United / Bert Kamp

ROTTERDAM - De politie heeft in Rijssen een 44-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man in 2013 in Syrië een leidinggevende positie gehad binnen de groepering Ahrar al Sham. Hij was vermoedelijk verantwoordelijk voor de geldstromen van de groepering.