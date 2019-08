Opnieuw smokkelwaar ontdekt in gevangenis Zaanstad

Half augustus is een man door een beveiligingsmedewerker van de gevangenis in Zaanstad gecontroleerd, waarbij xtc-pillen, hasj en een ’lock pick-set’, oftewel een set lopers om sloten te forceren, zijn ontdekt. De vondst heeft forse consequenties.

Het bedrijf waar de man voor werkte, wordt mogelijk voortaan geweerd in het gevangeniswezen, waarin het bedrijf al langer actief is. De werknemer is aangehouden door de politie. Binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen is de smokkelpoging hoog opgenomen.

Vermoedelijk hebben gedetineerden de geplande invoer aangestuurd. Externe krachten vormen een achilleshiel bij de invoer van telefoons, drugs en wapens.

