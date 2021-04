Vijf jaar cel voor man die echtgenote wilde bevrijden uit gevangenis met gekaapte helikopter

„Mike G. probeerde zijn vrouw te bevrijden uit de gevangenis van Berkendael door een helikopter te kapen”, zei de rechter. „Hij hield daarbij geen rekening met de traumatiserende gevolgen voor de piloot die met wapens werd bedreigd in de cockpit.”

Luchtfoto’s

Mike G. had samen met Dennis L. (23) uit Lanaken en Yenthe P. (19) uit Bilzen op 25 september 2020 een afspraak gemaakt voor een helikoptervlucht boven Brussel om luchtfoto’s te maken. Toen het toestel boven het Brusselse justitiepaleis vloog kreeg de piloot, een vrouw van 36, drie airsoftwapens op haar hoofd gericht. Ze werd gedwongen om richting Berkendael te vliegen, de vrouwenafdeling van de gevangenis van Vorst. Daar zat de echtgenote van Mike G. opgesloten op verdenking van de moord op haar ex-partner.

Mike G. wilde dat de piloot op de binnenplaats zou landen, een zo goed als onmogelijke opgave. Toen Mike merkte dat de piloot de luchtverkeersleiding probeerde te alarmeren, duwde hij tegen de stuurknuppel, waardoor de helikopter naar beneden dook en een rollende beweging maakte. De piloot moest met Mike G. vechten om de stuurknuppel, terwijl ze nog steeds door de twee anderen onder schot werd gehouden.

Stabiel

Dankzij haar jarenlange ervaring kon de piloot het toestel weer stabiel krijgen. Ze deed alsof ze op de binnenplaats wilde landen, door drie of vier keer omlaag te zakken. Ze vertelde dat het niet lukte en fingeerde een aanval van hyperventilatie. Zo kon ze ervoor zorgen dat G. afzag van plan. Ze vloog vervolgens naar het Waals-Brabantse dorpje Hélécine. Daar sloeg het drietal op de vlucht.

Mike G. werd een dag later gearresteerd in de buurt van Brussel. Niet veel later werden ook Dennis L. en Yenthe P. opgepakt in Limburg.

Echtgenoot vermoord

De echtgenote van Mike G, Kristel A, zit sinds 2018 in de cel. Samen met een ex, niet Mike G. vermoordde ze haar toenmalige echtgenoot in Aarschot. De man werd met messteken van het leven beroofd.