Man onterecht doodverklaard: ’Bang dat ik mijn tegoeden verlies’

Choon wilde het eigenaarschap van de plek op de begraafplaats overdragen aan een familielid, want hij wilde vanwege financiële redenen toch ervoor kiezen om zichzelf en zijn vrouw te laten cremeren. Alleen verloor hij de akte en zag hij zich genoodzaakt om naar de politie te gaan.

Echter had de politie hem in het dossier staan als ’overledene’, waardoor het niet lukte om een rapport in te dienen. Ook zorgde het opnieuw aanvragen van de wegenbelasting voor problemen. Hij diende op advies van de politie een klacht in bij het Nationaal Departement voor Registratie. Maar zijn schoonzoon kreeg in eerste instantie geen reactie van de overheidsinstantie. De organisatie beloofde even later om de status van zijn registratie binnen twee weken aan te passen.

„Ik werk al jaren bij een uitvaartcentrum, maar ik had nooit gedacht dat ik vroegtijdig doodverklaard zou worden. Als mijn status niet wordt aangepast, ben ik bang dat ik de toegang tot mijn bankrekening verlies en mijn tegoeden worden bevroren”, zei hij tijdens een persconferentie, waarover Free Malaysia Today schrijft.

Het doet Choon pijn dat hij niet kon stemmen bij de lokale verkiezingen, waardoor hij zijn ’verantwoordelijkheid’ als Maleisiër niet kon nemen. Zijn dochter ontdekte dat zijn stemgedrag uit het verleden online niet meer terug te vinden was, terwijl hij tijdens de verkiezingen in mei 2018 gewoon had gestemd.