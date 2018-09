Hittegolf, vorst en storm: juli had alles

De gemiddelde maandtemperatuur komt naar verwachting uit op 18,4 graden tegen 17,9 graden normaal gesproken in juli, meldt weeronline.nl woensdag in het maandoverzicht. De zon scheen met ongeveer 220 uur zon iets meer dan de gebruikelijke 203 uur en er viel ongeveer 90 millimeter neerslag tegen 78 millimeter normaal gesproken.

Vooral in Groningen en Drenthe was het een zeer natte maand. Op verschillende plaatsen in die provincies viel meer dan 150 millimeter regen.

Record

De heetste dag was donderdag 2 juli. In Maastricht kwam de temperatuur toen uit op 38,2 graden. Het absolute record (38,6 graden in Warnsveld op 23 augustus 1944) werd net niet gehaald.

Na de hittegolf werd het kouder. Op vrijdag 10 juli kwam de temperatuur aan de grond in Twente zelfs tot 1,3 graden onder nul. Sinds 1970 is in Nederland in juli vijf keer vorst aan de grond gemeten.

De storm van zaterdag was ook uitzonderlijk. In IJmuiden werd een windstoot van 121 kilometer per uur gemeten, aldus weeronline.nl.