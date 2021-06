Man die vrouw doodde in psychose ontslagen van rechtsvervolging

De man, Abdelmajid I., viel zijn vrouw aan in hun huis aan de Professor Quacklaan in Rijswijk en stak haar op brute wijze dood met een mes, voor de ogen van drie jonge kinderen. Hij werd in 2017 door de rechtbank in Den Haag veroordeeld.

In hoger beroep hebben vier deskundigen een rapport over de man uitgebracht. Ze oordeelden unaniem dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij zijn vrouw aanviel en concluderen dat de man volledig hersteld is. De kans dat de man opnieuw een psychose krijgt is zeer laag, stellen de gedragsdeskundigen.