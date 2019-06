Waarschuwing voor smog: waar en wanneer?

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Ⓒ RIVM

BILTHOVEN - In heel Nederland is dinsdag kans op smog door ozon en dus op een slechte luchtkwaliteit. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM). Vanaf maandagmiddag is er vooral in het oosten van het land al kans op.