Ambtswoning bondspresident Oostenrijk ontruimd na bommelding

Volgens een regeringswoordvoerder is Van der Bellen direct na de dreiging in veiligheid gebracht. De bondspresident was op dat moment thuis.

Speciale snuffelhonden hebben het gebied doorzocht, maar troffen niets aan. „Alle sluitingen kunnen worden opgeheven”, aldus de politie op Twitter. Wie verantwoordelijk is voor de bommelding is onduidelijk.

De Hofburg is een toeristische trekpleister waar het normaal gesproken krioelt van de mensen. Sinds vorige maand is het vanwege het coronavirus rustig in en rond het complex, dat vol staat met historische gebouwen. Naast de ambtswoning van de bondspresident zit daar ook het Lagerhuis van het Oostenrijkse parlement en het hoofdkantoor van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).