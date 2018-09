Spoedreparatie dijk bij Reeuwijk

Hoewel het de afgelopen dagen flink heeft geregend, is in het gebied rond Reeuwijk nog steeds sprake van een neerslagtekort, meldt het hoogheemraadschap. Dat tekort kan de stabiliteit van veen- en kleidijken bedreigen.

De dijk bij het gemaal Oukoop Negenviertel is een kleidijk en zou in 2016 worden verbeterd, maar het hoogheemraadschap heeft besloten het herstel met voorrang uit te voeren. De scheuren worden eerst opgevuld met teelaarde, waarna de dijk wordt versterkt met klei.

Wilnis

In 2003 verschoof de veenkade in Wilnis als gevolg van droogte. Het water stroomde een woonwijk in. Zo'n 2000 inwoners werden geëvacueerd.

Volgens de Unie van Waterschappen zijn tot nu toe op drie plekken in het poldergebied in het westen van het land met spoed droogtescheuren aangepakt. Er is sprake van droogte die maar eens in de twintig jaar voorkomt en daar komt voorlopig geen verandering in. Onlangs nog werden op vijftien plekken in het Utrechtse poldergebied droogtescheuren in de dijken ontdekt. De dijken worden nat gehouden door besproeiing vanaf de waterkant.