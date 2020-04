Star Wars-acteur Andrew Jack (76) overleden aan coronavirus

Andrew Jack was nog maar twee dagen geleden getest op het coronavirus, meldt zijn vrouw, zonder dat zij erbij kon zijn, omdat zij in quarantaine zat in Australie. „Hij had geen pijn en is vredig heengegaan, in het besef dat zijn familie ’bij hem’ was.”

De acteur speelde in The Force Awakens en The Last Jedi als respectievelijk majoor en generaal Ematt en was te horen in Solo: A Star Wars Story. Acteurs als Robert Downey Jr. en Chris Hemsworth hielp hij als spraakcoach bij dialecten voor hun rollen. Hij zou bovendien momenteel acteurs coachen voor de nieuwe Batman-film. Ook Elijah Wood kreeg les van hem voor Lord of the Rings.

Die schrijft dan ook op Twitter over het overlijden: „Zo hartverscheurend om te vernemen dat Andrew Jack is overleden. Hij leidde, samen met Roisin Carty, ons allen door zoveel accenten van de Midden-Aarde. Hij was een aardig en lief mens. Mijn hart gat uit naar zijn familie en vrienden.”