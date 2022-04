Hond uit hete auto Maastricht bevrijd door politie

„Vanmorgen kregen we een melding dat er al langere tijd een hond in een auto op het bovenste dek van de parkeergarage van het MUMC+ zou zitten”, schrijft de politie op Facebook. De hond zat minsten 1,5 uur in de auto waarop de politie besloot een raampje in te tikken. „Gezien de buitentemperatuur van 20 graden en omdat de auto in de volle zon stond, hebben we het raampje ingetikt en de hond uit de auto bevrijd.”

De hond was aan het hijgen en „had het duidelijk warm.”

Agenten hebben de eigenaar van de hond achterhaald. „Vanwege persoonlijke omstandigheden is ervoor gekozen om geen proces verbaal op te maken.” De kosten van het raam zijn „uiteraard” voor de eigenaar, aldus de politie.