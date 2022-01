LIVE | Eerste openbare zitting Eindhovense terreurverdachten

De mannen, tussen de 20 en 31 jaar, zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtegoed van terreurgroep IS. Ze worden verdacht van het voorbereiden van en trainen voor een terroristisch misdrijf en deelname aan een terroristische organisatie. Wapens of explosieven zijn niet gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie trainden ze in een Eindhovense garagebox. Het onderzoek begon afgelopen zomer op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Bekijk ook: Voorarrest Eindhovense terreurverdachten verlengd

De advocaat van twee van de verdachten, Peter Plasman, liet eerder al weten dat er geen concreet plan was voor een aanslag op politici. Volgens de advocaat is de beschuldiging gebaseerd op een „melig gesprek” dat de verdachten hadden tijdens het opzetten van een film. Daarin zijn nare teksten gezegd en zijn de politici genoemd. „Maar er is nooit sprake geweest van een serieus plan, waarbij besproken is hoe en wie dat gaat doen”, zei hij oktober vorig jaar.

Verslaggever Silvan Schoonhoven is aanwezig bij de rechtszaak. Volg zijn hier zijn liveverslag: