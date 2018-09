Zussen terroriseren mannetjesleeuw

De terreur is sinds enige tijd gaande. De verzorgers hebben geen idee waarom Tia en Brandy het op Zulu hebben voorzien, zo laat een woordvoerder van de dierentuin weten aan het Dagblad van het Noorden. Met name Brandy lijkt een rothekel aan Zulu te hebben ontwikkeld. Tia is vooral solidair met haar zus; als die aanvalt, doet ze mee.

Eten

De dierentuin gaat nu onderzoeken wat er aan de hand is en hoe de ruzies opgelost kunnen worden, aldus de woordvoerder: ,,De komende tijd geven we de leeuwen extra eten om uit te sluiten dat de ruzie om voedsel gaat. Het kan zijn dat het extra eten ertoe leidt dat de dieren rustiger worden.''

Als er geen oplossing komt, zal of Zulu of Brandy naar een andere dierentuin moeten verhuizen.