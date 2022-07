ANWB: nog geen nieuwe blokkades op wegen door boeren

Woensdag- en donderdagochtend bleek op meerdere wegen in het land onder meer mest, asbest en afval te zijn gedumpt. Ook werden hooibalen in brand gestoken.

Vrijdagochtend zijn nog wel de op- en afrit Frieschepalen bij de A7 afgesloten door een ’demonstratie’. Daar was het donderdag ook raak. Wat daar vrijdagochtend precies aan de hand is, weet de woordvoerder van de ANWB niet. „Het kan uit voorzorg zijn, of nog restanten.”